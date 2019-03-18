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  18 марта 2019
Центральноазиатская новостная служба
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МИД Узбекистана: США признали значительное улучшение ситуации с правами человека в стране

CA-NEWS (UZ) -  США признали значительное улучшение ситуации с правами человека в Узбекистане по многим аспектам. Об этом 17 марта сообщила пресс-служба МИД Узбекистана.

Как отмечается в официальном сообщении МИДа, в обнародованном 13 марта 2019 года ежегодном докладе США о положении прав человека в мире, раздел, посвящённый Узбекистану, стал объективной оценкой ситуации в стране.

В докладе в первую очередь отмечены изменения в сферах уголовного правосудия, обеспечения большей прозрачности судебного процесса, борьбе с коррупцией, прогресс в области предупреждения пыток.

В документе отдельно обозначены успешно принятые правовые и административные меры по недопущению принудительного труда.

“Узбекистан твердо привержен дальнейшему совершенствованию системы обеспечения прав, свобод и законных интересов человека в стране и впредь будет продвигаться по пути «реальных реформ», а предпринимаемые усилия имеют целостный, устойчивый и необратимый характер”, - отмечается в сообщении МИДа.

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