Бесплатную генетическую диагностику рака начнут проводить в Казахстане в 2019 году

CA-NEWS (KZ) - В 2019 году в Казахстане начнут проводиться молекулярно-генетические исследования в рамках ГОБМП. Об этом во время правительственного часа в Мажилисе сообщил министр здравоохранения РК Елжан Биртанов, передаёт Bnews.kz.

Он отметил, что в 2019 году запланировано проведение порядка 3 тысяч исследований.

"В странах ОЭСР является обязательным проведение молекулярно-генетического тестирования рака, что позволяет назначить индивидуальную терапию в зависимости от особенностей опухоли. В 2019 году в Казахстане начнут проводиться молекулярно- генетические исследования в рамках ГОБМП, выделено дополнительное финансирование в размере 309 млн тенге", - сказал Елжан Биртанов.

По его словам, для этого уже определены 3 референс-лаборатории для диагностики рака лёгкого, молочной железы, колоректального рака и меланомы кожи.

Кроме того, министр подчеркнул, что на сегодняшний день в Казахстане наблюдается дефицит онкологов - порядка 126,5 вакансий. В разрезе регионов наблюдается большой дефицит в Костанайской, Павлодарской, Алматинской областях, в Астане и Шымкенте.

"С целью обеспечения возможностей непрерывного профессионального развития специалистов онкослужбы, Министерством предпринимается ряд комплексных мер.Так, ежегодно в республиканском бюджете предусматривается средства на их обучение внутри страны и за рубежом. Всего на курсах повышения квалификации за период с 2014 по 2018 годы подготовлено свыше 3 000 специалистов онкослужбы, из них за рубежом - 347. Вопросам профилактики, ранней диагностики онкологических заболеваний обучено 900 медицинских работников", - пояснил Елжан Биртанов.