В Таджикистане мастера- "аджубасоз" хранят традиции изготовления глиняных свистулек

CA-NEWS (TJ) - На окраине древнего Истаравшана живет мастер - аджубасоз Эргашбой Гафуров. Он продолжает любимое дело своего дедушки, усто - Гафура Халилова, используя старые, дедовские методы.

Глиняная игрушка, как и посуда, имеет в Средней Азии очень древнюю историю. Аджуба (фигурки-свистульки) служили когда-то магическим целям: свистом вызывали «воду милости» — весенний дождь — оби рахмат. Изготовление игрушек было приурочено к празднику весеннего равноденствия – Наврузу, началу земледельческих работ, с ними связывались надежды на урожай, богатую жизнь в будущем году.

Усто Эргашбой изготавливает глиняные свистульки - аджуба, а ремесло его называется – аджубасоз (от ачоиб - тадж. удивительный, поразительный). Это древняя игрушка, которая производилась в течение сотен лет. «Выдувание аджубы», как говорят, отпугивает зло и вызывает дождь. Только дети могут вызывать дождь, потому что они чисты и невинны.

К Усто Эргашбою его ремесло изготовления глиняных игрушек перешло от его отца - Народного артиста Таджикистана Гадойбоя Гафурова и деда - известного во всем мире Гафура Халилова, работы которого выставлены во многих этнографических музеях мира.

В доме усто Эргашбоя есть большая коллекция, в которой можно найти множество разных свистулек, и ни одна не похожа на другую, ни по размеру, ни по рисунку, ни даже по свисту. Каждая аджуба впитала в себя уникальную фантазию мастера.

Чтобы показать нам, как рождаются обитатели его «сказочного зоопарка», усто Эргашбой с подготовленной к работе глины отщипнул кусочек и быстро вылепил существо похожее то ли на динозавра, то ли на кентавра…

Материал подготовлен при поддержке Фонда Кристенсен.

Автор: Акмал Маннонов, Таджикистан