Н.Назарбаев присвоил воинские звания министру обороны и главе КНБ

CA-NEWS (KZ) - На официальном сайте президента Казахстана сообщается о присвоении высших воинских и специальных званий.



- Присвоить воинское звание генерал-майор Ермекбаеву Нурлану Байузаковичу; специальное звание генерал-майор национальной безопасности Масимову Кариму Кажимкановичу, - говорится в постановлении.

Ермекбаев Нурлан Байузакович, министр обороны Республики Казахстан родился 1 января 1963 года в Шымкенте.

В 1986 году окончил военный Краснознаменный институт МО СССР в Москве, а также Казахскую государственную архитектурно-строительную академию.

Трудовой стаж:

· Воинская служба в зоне боевых действий в Народной Республике Ангола в составе военных советников СССР (1984-1985);

· Прохождение воинской службы на офицерских должностях в Вооруженных Силах СССР (1986-1991);

· Главный специалист РВА "Казахстан-коммерция" (1991-1992);

· Ведущий специалист корпорации "Крамдс", начальник отдела корпорации "КРАМДС-отель" (1992-1993);

· Старший эксперт торгового представительства при Посольстве Республики Казахстан в КНР (1993-1995);

· Директор Алматинского представительства Казахского торгового дома в Австрии (1995-1996);

· Советник председателя правления ЗАО "Алматинский торгово-финансовый банк" (1996-1997);

· Генеральный директор компании "Юнитэк ЛТД" (1997-1999);

· Глава представительства ОАО "Народный сберегательный банк Казахстана" в г. Пекин (1999-2001);

· Советник посольства Республики Казахстан в КНР (2001-2003);

· Поверенный в делах Республики Казахстан в Республике Сингапур (08.2003-04.2004);

· Заведующий Центром внешней политики Администрации Президента Республики Казахстан (04.2004-01.2006);

· Советник Президента Республики Казахстан - заведующий Центром внешней политики Администрации Президента Республики Казахстан (01.2006-01.2007);

· Заместитель Министра иностранных дел Республики Казахстан (01.2007-09.2010);

· Помощник Президента Республики Казахстан (09.2010-04.2012);

· Чрезвычайный и Полномочный Посол Республики Казахстан в Китайской Народной Республике (с 04.2012);

· Чрезвычайный и Полномочный Посол Республики Казахстан в Социалистической Республике Вьетнам по совместительству (с 07.2012);

· Чрезвычайный и Полномочный Посол Республики Казахстан в Корейской Народно-Демократической Республике по совместительству (10.2012-11.2014);

· Помощник Президента - Секретарь Совета безопасности Республики Казахстан (19.11.2014-09.2016);

· Министр по делам религий и гражданского общества Республики Казахстан (13.09.2016-04.2018);

· Помощник Президента - Секретарь Совета Безопасности Республики Казахстан (04.04.2018-08.2018);

· Министр обороны Республики Казахстан (07.08.2018, переназначен с 25.02.2019)

Масимов Карим Кажимканович, председатель Комитета национальной безопасности Республики Казахстан родился 15 июня 1965 года в Целинограде.

Окончил: Университет Дружбы народов им. Патриса Лумумбы, факультет международного права, Москва, Российская Федерация (1985-1988), Пекинский институт культуры и языков, Пекин, КНР (1988-1989), Уханьский университет, Институт Международного Права, КНР (1989-1991), Казахская государственная академия управления (1992-1995), Колумбийский университет, Нью-Йорк, США (1999)

Трудовой стаж:

· Юридический советник Торгового представительства СССР в КНР (1991);

· Главный экономист, Начальник отдела внешнеэкономических связей Министерства труда Республики Казахстан (1991-1992);

· Заместитель директора фирмы "Казахпригранторг" (1992);

· Старший экономист представительства МВЭС, заместитель директора РО "Казахинторг" в г. Урумчи СУАР КНР (1992-1993);

· Заместитель директора по ВЭД ТОО "Акцепт" (1993-1994);

· Управляющий директор Казахского торгового дома в Гонконге (1994-1995);

· Председатель правления ЗАО "Алматинский торгово-финансовый банк" (07.1995-1996);

· И.о. председателя правления ЗАО "ТуранБанк" (1996-08.1997);

· Первый заместитель Председателя правления ЗАО "Народный сберегательный банк Казахстана" (08.1997-09.1997);

· Председатель правления ОАО "Народный сберегательный банк Казахстана" (09.1997-08.2000);

· Председатель ЗАО "Национальная инвестиционная финансовая акционерная компания "НСБК-груп" (12.1999-03.2000);

· Министр транспорта и коммуникаций Республики Казахстан (07.08.2000-27.11.2001);

· Заместитель Премьер-министра Республики Казахстан (27.11.2001-06.2003);

· Помощник Президента Республики Казахстан (06.2003-18.01.2006);

· Заместитель Премьер-министра Республики Казахстан - Министр экономики и бюджетного планирования (19.04.2006-04.10.2006);

· Заместитель Премьер-министра Республики Казахстан (18.01.2006-01.2007);

· Премьер-Министр Республики Казахстан (с 10.01.2007-09.2012);

· Руководитель Администрации Президента Республики Казахстан (09.2012-01.2014);

· Временно исполняющий обязанности государственного секретаря Республики Казахстан (01.2014-04.2014);

· Премьер-Министр Республики Казахстан (с 02.04.2014; переназначен - с 29.04.2015);

· Председатель Комитета национальной безопасности Республики Казахстан (с 09.2016).