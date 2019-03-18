Посол Монголии вручил главе МИД Узбекистана верительные грамоты

CA-NEWS (MNG) - 14 марта Чрезвычайный и Полномочный Посол Монголии в Республике Узбекистан по совместительству Л.Баттулга вручил министру иностранных дел страны Абдулазизу Камилову верительные грамоты, передает Монголия Сейчас.

После церемонии вручения верительных грамот состоялась двусторонняя встреча, в ходе которой Посол Л.Баттулга передал президенту Узбекистана Шавкату Мирзиёеву приветствия президента Монголии Х.Баттулги, а министру А.Камилову – приветствия министра внешних связей Д.Цогтбаатара. Участники встречи обменялись мнениями по вопросам развития монголо-узбекских отношений и сотрудничества.