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  18 марта 2019
Центральноазиатская новостная служба
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Посол Монголии вручил главе МИД Узбекистана верительные грамоты

CA-NEWS (MNG) -  14 марта Чрезвычайный и Полномочный Посол Монголии в Республике Узбекистан по совместительству Л.Баттулга вручил министру иностранных дел страны Абдулазизу Камилову верительные грамоты, передает Монголия Сейчас.

После церемонии вручения верительных грамот состоялась двусторонняя встреча, в ходе которой Посол Л.Баттулга передал президенту Узбекистана Шавкату Мирзиёеву приветствия президента Монголии Х.Баттулги, а министру А.Камилову – приветствия министра внешних связей Д.Цогтбаатара. Участники встречи обменялись мнениями по вопросам развития монголо-узбекских отношений и сотрудничества.

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