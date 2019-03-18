В районе Рудаки мать напала с ножом на свою дочь. Девушка госпитализирована

CA-NEWS (TJ) - Жительница района Рудаки задержана сотрудниками таджикской милиции по подозрению в нанесении тяжкого вреда здоровью человека, сообщает пресс-служба министерства внутренних дел Таджикистана.

Инцидент произошел в ночь с 15 на 16 марта текущего года в сельском джамоате Чортеппа района Рудаки.

Под утро 16 марта между 52-летней местной жительницей и ее 18-летней дочерью произошел конфликт, в ходе которого, мать нанесла дочери три ножевых ранения.

В результате девушка была госпитализирована, а в отношении матери пострадавшей возбуждено уголовное дело, ведется следствие, отмечается в сообщении.