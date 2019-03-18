Из-за грязного воздуха в Улан-Баторе дети страдают различными заболеваниями, - Digital Journal

CA-NEWS (MNG) - Улан-Батор считается одним из самых «грязных» городов на планете наряду с Нью-Дели, Даккой, Кабулом и Пекином. Уровень нормы загрязнения воздуха регулярно превышает рекомендации Всемирной Организации Здравоохранения (ВОЗ). Эксперты предупреждают о катастрофических последствиях, особенно для детей, включая замедленное развитие, хронические заболевания и в некоторых случаях смерть, говорится в статье канадского издания Digital Journal.

Врожденные дефекты

Жительница столицы Эрдэнэ-бат Наранчимег беспомощно наблюдала, как ее дочь Амина боролась с различными болезнями практически с рождения. "Из-за сильного смога иммунная система дочери была ослаблена. Мы постоянно ходили из больницы в больницу", - рассказывает Наранчимег, добавив, что Амина дважды перенесла пневмонию в возрасте двух лет.

Больницы Монголии переполнены детьми, для которых обычная простуда может быстро перерасти в смертельную болезнь.

Положение дочери Наранчимег ухудшилось настолько, что единственным выходом был увезти маленькую девочку из столицы.

«Сейчас, в возрасте пяти лет, Амина полностью здорова. Она живет с бабушкой и дедушкой в деревне в 135 километрах от столицы. Она не болела с тех пор, как поселилась здесь»,- отметила Наранчимег, которая каждый день ездит к своей дочери. В целом дорога туда и обратно занимает у неё 3 часа.

Первые несколько месяцев были самыми трудными, делится женщина но, как и многие родители в Улан-Баторе, она понимала, что переезд был единственным способом защитить ребенка.

Грязный воздух крайне опасен для здоровья и дети подвержены большему риску, так как они дышат быстрее и поглощают больше воздуха и загрязняющих веществ. От длительного нахождения в открытом пространстве с грязным воздухом могут возникнуть хронические инфекции, астма и замедленное развитие мозга.

Под риском находятся, и беременные женщины, потому что газы и мелкие частицы могут попасть в кровоток и плаценту матери, тем самым став причиной выкидыша. Могут наблюдаться врожденные дефекты и низкий вес при рождении, что влияет на всю дальнейшую жизнь ребенка.

35-летняя жительница столицы, Буян-Ульзии Бадамханд и ее муж живут и работают в Улан-Баторе на расстоянии более чем 1000 километров от своего ребенка. Систематические приступы болезни у ребенка, включая бронхит в конце концов убедили их смириться с этим решением, в надежде, что здоровье их детей улучшится.

На данный момент двухлетний сын Буян-Ульзии Бадамханд Темуулен проживает с соседнем регионе с бабушкой и дедушкой.

"Я говорю себе, что не важно, как я скучаю по нему, пока он здоров, я довольна", - говорит женщина.

Респираторные заболевания являются наиболее очевидным следствием загрязнения воздуха, но исследования доказали, что грязный воздух может также подвергать детей большему риску диабета и сердечно-сосудистых заболеваний.

В зимнее время, когда загрязнение воздуха достигает своего пика, игровые площадки в Улан-Баторе пустуют, а те, у кого имеются возможности выезжают за границу, чтобы переждать смог.

Другая активистка гражданского общества, жительница столицы Лувсангомбо Чинчулуун в отчаянии, заняла деньги, чтобы отвезти свою внучку в Таиланд.

"Из-за токсичного воздуха, мы не можем позволить ей играть на улице (в Улан-Баторе), поэтому мы решили уехать", - сказала она.

Постоянный смог вызвал напряженность в городе, и те, кто живет в более богатых районах, обвиняют средний класс в загрязнении и даже призывают очистить палаточные районы. Но жители районов говорят, что уголь-это все, что они могут себе позволить.

В попытке решить проблему местное правительство запретило внутреннюю миграцию в 2017 году, а запрет на сжигание угля вступит в силу в мае. Пока неясно достаточно ли этих шагов, чтобы изменить ситуацию с воздухом в столице.