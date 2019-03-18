Внешнеторговый оборот Узбекистана составил 6,4 млрд. долларов

CA-NEWS (UZ) - Внешнеторговый оборот республики в январе-феврале 2019 года составил 6,39 млрд. долларов и вырос на 25,4% в годовом исчислении. Об этом сообщил Государственный комитет статистики.

Объем экспорта достиг 3,03 млрд. долларов (темп роста 20,4%), а импорта - 3,35 млрд. долларов (темп роста - 30,3%). Положительное сальдо внешней торговли составило 319,2 млн. Долларов США.

В январе-феврале 2019 года экспорт товаров и услуг был на 513,7 млн. долларов США больше, чем в соответствующем периоде предыдущего года, а импорт товаров и услуг увеличился на 779,6 млн. долларов США по сравнению с соответствующим периодом предыдущего года.

По итогам января-февраля 2019 года предприятия, занимающиеся экспортом товаров, увеличились на 281 по сравнению с соответствующим периодом предыдущего года и достигли 2096 года.

Данные по динамике внешнеторгового оборота показывают, что показатели увеличились по сравнению с предыдущими годами. Кроме того, объем экспорта в январе-феврале 2019 года увеличился на 3,03 млрд. долларов по сравнению с предыдущими годами.

В январе-феврале 2019 года доля СНГ во внешнеторговом обороте составила 31,4%, а внешнеторговый оборот составил 113,4% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.