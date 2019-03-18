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  18 марта 2019
Центральноазиатская новостная служба
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Общий объем госбюджета Таджикистана превысил $318 млн

CA-NEWS (TJ) -  бщий объем государственного бюджета Таджикистана в январе-феврале нынешнего года составил 3 млрд. 18,2 млн. сомони ($318 млн).

Согласно оперативным данным министерства финансов РТ, данный объем составляет всего 99,5% от уточненного плана. Таким образом, за два месяца текущего года недобор госбюджета составил 0,5%, сообщает Авеста.

По данным источника, общий объем доходов в госбюджет за январь этого года составил более 1,6 млрд. сомони ($168,5 млн), что на 1,6% больше запланированных показателей.

Расходы госбюджета в январе этого года составили 976,5 млн. сомони ($102,8 млн).

Данный объем превышает показатели аналогичного периода 2018 года на 30,2%, или более чем на 226,5 млн. сомони ($23,8 млн).

По данным министерства финансов, общий объем госбюджета в 2018 году составил более 23,3 млрд. сомони ($2,5 млрд ), что на 0,3% больше уточненного плана.

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