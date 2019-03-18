Туркменистан не стал принимать бежавших афганских военных и передал их талибам. Это самый крупный захват Талибана, - The New York Times

CA-NEWS (TM) - Талибы осуществили свой самый крупный захват афганских солдат, взяв в плен более 150 военных после преследования их в Туркменистан, который не стал их принимать, заявили официальные афганские лица. Об этом говорится в статье издания The New York Times.

Правительственные войска после недели боёв в Бадгисской провинции оставили свои позиции и попытались отступить, но туркменские пограничники преградили им путь.

Самым крупным недавним захватом солдат талибами было около 50 человек, которые сдались после осады их базы в провинции Фарьяб в августе прошлого года.

Мирза Мохаммад, военный аналитик, генерал в отставке, выразил тревогу по поводу потерь. «Я не видел и не слышал о таких больших потерях в афганской армии в последние годы», - говорит Мохаммад. «Если эти цифры верны, то это самый большой захват солдат талибами в одно время и в одном районе. Это очень печальный инцидент».

По словам Салеха Мохаммада Мубареза, командующего афганской полицией в Мургабе, в начале субботы 50 солдат сдались, а еще 100 бежали от преследования талибов и пересекли близлежащую границу в Туркменистан. К концу следующего дня Туркменистан вернул их обратно в руки талибов.

Лейтенант Хабибулла, заместитель командира роты в Бадгисе рассказал, что туркменские пограничники сказали табилам: «Мы передадим оружие солдат правительству Афганистана, а вам отдадим солдат». Но талибы ответили, что трупы солдат могут быть переданы правительству, а оружие будет отдано им.

Представитель министерства обороны Афганистана Кваис Мангал (Qais Mangal) заявляет, что ситуация в Мургабе напряженная, район находится на грани коллапса.

"Подкреплений недостаточно. ВВС должны помогать и наносить авиаудары", - говорит он.

Но пресс-секретарь губернатора Багдис отмечает, что талибы используют жилые дома в качестве укрытий и авиаудары не могут быть нанесены.

В то же время корреспондент Радио Азатлык в Кабуле сообщает, ссылаясь на местные источники в Бадгызе, что какому-то количеству людей, среди которых были военные и мирные жители, удалось перейти на территорию Туркменистана. Как сообщает корреспондент, позднее эта группа лиц была переправлена через границу в провинцию Герат на афганской территории.

Большая часть приграничных с Туркменистаном территорий, в частности района Бала-Мургаб Бадгисской провинции была захвачена талибами еще в прошлом году, а силы военных и полиции все это время удерживали административный центр и несколько ключевых дорог. Именно в этом районе, в июне прошлого года группа вооружённых людей, подозреваемых в контрабанде наркотиков, пересекли границу с Туркменистаном и напали на туркменские пограничные заставы в районе Тахтабазара. По данным СМИ, в результате завязавшейся перестрелки погибли 25 туркменских пограничников.