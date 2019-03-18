РегистрацияВход
16+
[РУС] [ENG] [КЫРГ]
  18 марта 2019
Центральноазиатская новостная служба
экономика общество политика новости компаний происшествия спорт
В Багдаде обсудили возвращение таджикских детей из Ирака

CA-NEWS (TJ) -  Вопросы возвращения несовершеннолетних граждан Таджикистана из Ирака на родину обсуждены накануне в Багдаде, сообщает департамент информации МИД РТ.

Посол Таджикистана в Ираке Зубайдулло Зубайдзода встретился с заместителем министра иностранных дел по правовым вопросам и многосторонним отношениям страны пребывания Хазим аль-Юсуфи, передает Авеста.

В ходе встречи были обсуждены вопросы двустороннего сотрудничества в сферах экономики, торговли, инвестиций, туризма, борьбы с терроризмом и экстремизмом, возвращения несовершеннолетних граждан Таджикистана из Ирака на Родину.

Также обсуждены вопросы проведения политических консультаций между министерствами иностранных дел двух стран, участия иракской стороны на Пятом Саммите глав государств Совещания по взаимодействию и мерам доверия в Азии (СВМДА) и Конференции высокого уровня «Международное и региональное сотрудничество в борьбе с терроризмом и его финансированием за счет незаконного оборота наркотиков и организованной преступности».

Стороны также обменялись мнениями о необходимости обмена визитами на высоком уровне и налаживания сотрудничества между правительствами двух стран, а также обменялись мнениями по ситуации на Ближнем Востоке и в Афганистане.

print
Комментарии
Для добавления комментария необходимо быть нашим подписчиком
  • Генпрокурор Туркменистана выявил нарушения при уходе за деревьями
  • Компания Coca-Cola признала ежегодное использование 3 млн тонн пластика
  • В результате паводка и оползней в Индонезии погибли более 60 человек
    • Who is Who о нас Реклама



    Яндекс.Метрика
    © CA-NEWS: Центральноазиатская новостная служба, 2007-2019.
    Все права защищены и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допустимо при условии наличия активной гиперссылки на CA-NEWS, за исключением материалов, опубликованных на ленте новостей - Кыргызстан, а также касающихся КР.
    Редакция не несет ответственности за достоверность информации, опубликованной в рекламных объявлениях.
    Редакция может не разделять мнения авторов статей в рубрике "Анализы и комментарии".
    Наш адрес:Кыргызстан, г.Бишкек,
    ул. Московская 189

    news@ca-news.org
    canews@asia.com
    ×