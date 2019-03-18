В Багдаде обсудили возвращение таджикских детей из Ирака

CA-NEWS (TJ) - Вопросы возвращения несовершеннолетних граждан Таджикистана из Ирака на родину обсуждены накануне в Багдаде, сообщает департамент информации МИД РТ.

Посол Таджикистана в Ираке Зубайдулло Зубайдзода встретился с заместителем министра иностранных дел по правовым вопросам и многосторонним отношениям страны пребывания Хазим аль-Юсуфи, передает Авеста.

В ходе встречи были обсуждены вопросы двустороннего сотрудничества в сферах экономики, торговли, инвестиций, туризма, борьбы с терроризмом и экстремизмом, возвращения несовершеннолетних граждан Таджикистана из Ирака на Родину.

Также обсуждены вопросы проведения политических консультаций между министерствами иностранных дел двух стран, участия иракской стороны на Пятом Саммите глав государств Совещания по взаимодействию и мерам доверия в Азии (СВМДА) и Конференции высокого уровня «Международное и региональное сотрудничество в борьбе с терроризмом и его финансированием за счет незаконного оборота наркотиков и организованной преступности».

Стороны также обменялись мнениями о необходимости обмена визитами на высоком уровне и налаживания сотрудничества между правительствами двух стран, а также обменялись мнениями по ситуации на Ближнем Востоке и в Афганистане.