Ашхабад разрешил отступившим афганским военнослужащим перейти границу

CA-NEWS (TM) - Власти провинции Бадгис на севере Афганистана сообщили, что Ашхабад разрешил более 100 военнослужащим афганской армии перейти госграницу. Пресс-служба губернатора провинции опровергла сообщения СМИ о более 150 пленных афганских солдатах, захваченных талибами в ходе боев в районе Бала-Мургаб, передает Радио Озоди.

Газета «The New York Times» 17 марта сообщила, что официальный Ашхабад блокировал около 100 подготовленных американцами афганских военных и пограничников, пытавшихся отступить на его территорию.

Большая часть района Бала-Мургаб провинции Бадгис на севере Афганистана была захвачена талибами еще в прошлом году, а силы военных и полиции все это время удерживали административный центр и несколько ключевых дорог. На прошлой неделе в ходе очередного наступления боевиков «Талибан» разгромили местные силы армии и полиции, полностью блокировали административный центр и заставили отрезанные от основных сил подразделения отступать в сторону Туркменистана. Более 100 афганских военнослужащих пересекли границу с Туркменистаном, но позже оказались в руках талибов. Западные СМИ сообщают, что движение «Талибан» опубликовало фотографии группы военнопленных.

Однако Джамшид Шахаби, пресс-секретарь губернатора провинции Бадгис сообщил, что более 100 солдат и офицеров правительственных войск Афганистана с оружием и военным снаряжением благополучно перешли афгано-туркменскую границу. Это стало возможно после того, как Министерство иностранных дел Афганистана связалось с официальными лицами Туркменистана, сказал Шахаби в беседе с Радио Озоди 17 марта.

«Мы решили передислоцировать пограничную часть в местечке Муричок уезда Бала-Мургаб в безопасный район. Более 100 наших военнослужащих оказались на границе с Туркменистаном, но там им пришлось вступить в бой с талибами. МИД Афганистана связался с правительством Туркменистана. Было достигнуто соглашение о том, что наши военнослужащие с оружием и снаряжением войдут на территорию Туркменистана. Скоро все наши военные вернутся на родину через порт Тургунди», - говорит официальный представитель губернатора Бадгиса.

Однако Абдул Азиз Бек, председатель провинциального Совета Бадгиса, сказал агентству Reuters, что около 100 сотрудников пограничной полиции Афганистана предприняли попытку покинуть свои посты и бежать в Туркменистан, но туркменские пограничники не позволили им перейти госграницу. По его словам, около 50 афганских военнослужащих сдались талибам, а оставшиеся 50 продолжили сопротивлением талибам в уезде Бала Мургаб.

Власти Бадгиса утверждают, что численность талибов в Бала Мургабе превышает двух тысяч человек, среди них немало и иностранных наемников.

Наступление талибов на правительственные войска в районе Бала Мургаба началось в ночь на понедельник 11 марта. В результате атаки погибли более 20 сотрудников пограничной полиции, еще десять человек получили ранения. Также боевики захватили в плен 28 сотрудников.С начала боев в Бала Мургабе были убиты более 100 афганских военнослужащих, сообщает корреспондент Радио Озоди в Герате со ссылкой на власти Бадгиса. Официальные лица провинции утверждают, что жертв среди талибов - намного больше. Джамшид Шахаби выразил уверенность, что в ближайшие дни Бала Мургаб будет освобожден от талибов.

Тем временем Кари Юсуф Ахмади, который представляет себя как пресс-секретарь «Талибан» сообщает, в течении последних двух суток захватили в плен 72 сотрудников полиции и военнослужащих афганской армии. В Минобороны Афганистана отказались прокомментировать эту информацию.