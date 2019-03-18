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  18 марта 2019
Центральноазиатская новостная служба
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В Нидерландах несколько человек пострадали в результате стрельбы на железнодорожном вокзале

CA-NEWS (CA) -  Несколько человек пострадали в результате стрельбы в городе Утрехт, сообщили в полиции Нидерландов. Отмечается что инцидент прошел в трамвае.

Подробности пока не приводятся.

Площадь на железнодорожном вокзале оцеплена, на месте работают аварийные службы.

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