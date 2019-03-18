В Нидерландах несколько человек пострадали в результате стрельбы на железнодорожном вокзале
- Азия и мир, происшествия
- 17:08, 18 марта 2019
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CA-NEWS (CA) - Несколько человек пострадали в результате стрельбы в городе Утрехт, сообщили в полиции Нидерландов. Отмечается что инцидент прошел в трамвае.
Подробности пока не приводятся.
Площадь на железнодорожном вокзале оцеплена, на месте работают аварийные службы.
Schietpartij in tram Utrecht, meerdere gewonden https://t.co/WgVsXjy1Vx via @telegraaf— Dam (@EltjeDam) 18 марта 2019 г.