РегистрацияВход
16+
[РУС] [ENG] [КЫРГ]
  18 марта 2019
Центральноазиатская новостная служба
экономика общество политика новости компаний происшествия спорт
В Астане начато строительство самой крупнейшей мечети в Центральной Азии

CA-NEWS (KZ) -  В Астане 19 марта начато строительство самой большой мечети в Центральной Азии. Её построят в парке рядом с ЭКСПО-городком. Мечеть займёт территорию, которая по площади превосходит Ботанический сад, сообщает Bnews.kz.

В церемонии закладки камня принял участие Нурсултан Назарбаев.

"Мы изучили, посмотрели все действующие мечети, построенные раньше и сейчас, и выбрали самые лучшие проекты. Я сам смотрю проект, я сам буду от начала и до конца следить за строительством", – сказал Назарбаев.

Президент Казахстана добавил, что мечеть будет построена на деньги спонсоров. Принять участие в сборе средств могли все желающие.

"Это не просто культовый объект, он также будет одним из туристических объектов Астаны. Недавно я был в ОАЭ и увидел мечеть из золота шейха Заида. Несмотря на то, что она открыта три-четыре года назад, ежегодно её посещают шесть миллионов туристов", – сказал Президент.

Общая площадь здания – 57 тысяч квадратных метров, высота минаретов – 130 метров. На территории сооружения планируется обустроить открытый и закрытый паркинги на 3500 мест.

Директор Фонда "Астана 2020" Нуржан Мынжасаров сообщил, что новая мечеть будет крупнейшей в Центральной Азии.

"Она уникальна из-за своих размеров. Является крупнейшей мечетью Центральной Азии и стран СНГ, а также входит в первую десятку мира. Площадь основного молельного зала – 15 тысяч квадратных метров. Женского молельного зала – три тысяч квадратных метров. Высота минаретов составит 130 метров, центрального купола – 88 метров. В мире ещё подобного не построено", – рассказал он.

Построить новую мечеть планируют за 24 месяца.

print
Комментарии
Для добавления комментария необходимо быть нашим подписчиком
  • В соцсетях появились фото новой формы ДПС Узбекистана
  • Компания Coca-Cola признала ежегодное использование 3 млн тонн пластика
  • Расстрел в мечетях Новой Зеландии: обвиняемый был единственным стрелком
    • Who is Who о нас Реклама



    Яндекс.Метрика
    © CA-NEWS: Центральноазиатская новостная служба, 2007-2019.
    Все права защищены и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допустимо при условии наличия активной гиперссылки на CA-NEWS, за исключением материалов, опубликованных на ленте новостей - Кыргызстан, а также касающихся КР.
    Редакция не несет ответственности за достоверность информации, опубликованной в рекламных объявлениях.
    Редакция может не разделять мнения авторов статей в рубрике "Анализы и комментарии".
    Наш адрес:Кыргызстан, г.Бишкек,
    ул. Московская 189

    news@ca-news.org
    canews@asia.com
    ×