В Астане начато строительство самой крупнейшей мечети в Центральной Азии

CA-NEWS (KZ) - В Астане 19 марта начато строительство самой большой мечети в Центральной Азии. Её построят в парке рядом с ЭКСПО-городком. Мечеть займёт территорию, которая по площади превосходит Ботанический сад, сообщает Bnews.kz.

В церемонии закладки камня принял участие Нурсултан Назарбаев.

"Мы изучили, посмотрели все действующие мечети, построенные раньше и сейчас, и выбрали самые лучшие проекты. Я сам смотрю проект, я сам буду от начала и до конца следить за строительством", – сказал Назарбаев.

Президент Казахстана добавил, что мечеть будет построена на деньги спонсоров. Принять участие в сборе средств могли все желающие.

"Это не просто культовый объект, он также будет одним из туристических объектов Астаны. Недавно я был в ОАЭ и увидел мечеть из золота шейха Заида. Несмотря на то, что она открыта три-четыре года назад, ежегодно её посещают шесть миллионов туристов", – сказал Президент.

Общая площадь здания – 57 тысяч квадратных метров, высота минаретов – 130 метров. На территории сооружения планируется обустроить открытый и закрытый паркинги на 3500 мест.

Директор Фонда "Астана 2020" Нуржан Мынжасаров сообщил, что новая мечеть будет крупнейшей в Центральной Азии.

"Она уникальна из-за своих размеров. Является крупнейшей мечетью Центральной Азии и стран СНГ, а также входит в первую десятку мира. Площадь основного молельного зала – 15 тысяч квадратных метров. Женского молельного зала – три тысяч квадратных метров. Высота минаретов составит 130 метров, центрального купола – 88 метров. В мире ещё подобного не построено", – рассказал он.

Построить новую мечеть планируют за 24 месяца.