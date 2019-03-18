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  18 марта 2019
Центральноазиатская новостная служба
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В ООН осудили силовой разгон демонстраций в Газе

CA-NEWS (CA) -  Специальный координатор ООН по ближневосточному мирному процессу Николай Младенов решительно осудил силовой разгон силами безопасности ХАМАС демонстраций в секторе Газа. Согласно имеющимся данным, акции протеста, связанные с ухудшением экономической ситуации, начались в минувший четверг, 14 марта, говорится на официальном сайте ООН.

По данным прессы, сотни палестинцев вышли на улицы, возмущенные тяжелыми экономическими условиями, перебоями с подачей электричества, ростом цен и многочисленными налогами. Демонстранты требовали прекратить рост цен, называя свою акцию «бунтом голодных». Силы безопасности ХАМАС – движения, которое контролирует сектор Газа, применили силу для разгона акций, избив и задержав десятки человек.

«Я решительно осуждаю кампанию арестов и насилия, которую силы безопасности ХАМАС применили против участников акций протеста, включая женщин и детей», - говорится в заявлении Младенова, с которым он выступил в воскресенье. Особую озабоченность у Спецкоординатора ООН вызвали сообщения об избиении журналистов и членов Независимой комиссии по правам человека, а также обыски в их домах.

«Народ Газы требовал улучшения условий жизни в секторе Газа», - подчеркнул Младенов. По его словам, палестинцы не должны подвергаться преследованию за то, что они воспользовались своим правом на протест.

Спецкоординатор призвал все «палестинские фракции» сотрудничать с Египтом и соблюдать положения Каирского соглашения, заключенного в 2017 году между движением ХАМАС, которое контролирует сектор Газа, и ФАТХ – ведущей партии Палестины.

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