Совокупный доход не будет учитываться при начислении социальной помощи, - министр труда Казахстана

CA-NEWS (KZ) - Если несколько семей проживают под одной крышей, при расчете социальной помощи доход каждой их них теперь будут считать отдельно. Об этом 18 марта в сенате во время правительственного часа по вопросам социальных инициатив, озвученных президентом на заседании партии "Нур Отан", сказал министр труда и социальной защиты населения РК Бердибек Сапарбаев, передает Zakon.kz.

Вопрос расчетов социальной помощи поднял один из депутатов сената. Он обратил внимание, что в селе согласно традициям под одной крышей проживает несколько семей (дети женятся и остаются дома).

- И когда рассчитывается помощь, рассчитывается совокупный доход, почему не учитывается доход каждой отдельной семьи? Также учитывается доход от подсобного хозяйства. Например, есть корова, ее нужно содержать, сено покупать, будет ли другой подход? – спросил депутат.

Сапарбаев ответил, что "если в одном доме или одной семье будут проживать три или четыре семьи, то будет учитываться доход каждой семьи согласно новому положению".

- Второй вопрос – при расчете совокупного дохода с прошлого года согласно закону доход подсобного хозяйства также будет учитываться. Теперь было дано поручение не считать доход от подсобного хозяйства при расчете совокупного дохода, - добавил он.

Депутата также интересовало развитие программы "С дипломом в село". Проблемным вопросом он обозначил отсутствие возможности у молодых специалистов покупки собственного жилья в тех регионах, куда они отправляются. Депутат предложил предусмотреть нормы увеличения субсидий на покупку недвижимости.

- В рамках проекта с "Дипломом в село" мы будем проводить анализ, в каком населенном пункте сколько стоит жилье, и тогда мы будем стараться увеличить пособия на приобретение жилья, - ответил министр.

По его словам, другая проблема лежит в плоскости регистрации граждан, прибывших на работу и в целом внутренних мигрантов, для ведения учета.

- Здесь идет вопрос трудоустройства, устройства в детские сады, школы, поэтому учет граждан должен вестись всегда. Министерство внутренних дел сейчас проводит большую работу по регистрации граждан. Например, получается в Астане один гражданин может быть зарегистрирован в трех или четырех местах. А, например, некоторые граждане вообще нигде не зарегистрированы, - пояснил Сапарбаев.

По его словам, после прибытия в Астану казахстанцы могут не регистрироваться несколько лет и, соответственно, быть отрезанными от социальной помощи и получения госуслуг.

- Выявляют факты, что человек уже приехал, 2-3 года живет в окрестностях Астаны, но он уже 2-3 года не зарегистрирован. Также в этой семье есть незарегистрированные инвалиды, а если незарегистрированные, то, соответственно, они не могут получить никакой социальной помощи, - прокомментировал он.

Министр также обратил внимание, что многие акиматы не регистрируют граждан, потому что тогда им нужно будет выплачивать пособия. Но пообещал поэтапно решить эти вопросы.