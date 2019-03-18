Монголия увеличит объём экспорта сельхозпродукции в Россию

CA-NEWS (MNG) - В ходе встречи министров двух стран было обсуждено увеличение объема экспорта монгольской сельхозпродукции в Россию, сообщает Монголия Сейчас.

С 13 по 15 марта министр продовольствия, сельского хозяйства и лёгкой промышленности Монголии Ч.Улаан посетил Россию с официальным визитом.

В рамках визита состоялись встречи с министром сельского хозяйства РФ Д.Н.Патрушевым и статс-секретарём — замминистра промышленности и торговли В.Л.Евтуховым.

Во время встречи с Д.Н.Патрушевым стороны отметили наличие возможностей сотрудничества в увеличении объёмов экспорта монгольской сельхозпродукции в РФ для устранения торгового дисбаланса. Участники встречи также пришли к договорённости по сотрудничеству с российскими институтами в вопросе защиты генофонда скота.

В ходе встречи с В.Л.Евтуховым министр Ч.Улаан выразил заинтересованность монгольской стороны в продолжении реализации проекта “Техническая модернизация в земледелии”.