Мигранты из Узбекистана и Таджикистана устроили массовую драку в кафе Петербурга

CA-NEWS (TJ) - Полиция Петербурга задержала четырех приезжих из Таджикистана. Их обвиняют в грабеже, сообщает АН «Оперативное прикрытие».

Как стало известно изданию, 18 марта в 03:10 в полицию позвонила 35-летняя женщина и сообщила о том, что в кафе «Шаверма» у дома 119 дерутся несколько человек.

На место происшествия были направлены наряды полиции. Стражи порядка выслушали 24-летнего продавца кафе, гражданина Узбекистана. Приезжий рассказал, что на него напали четверо граждан Таджикистана и в драке отобрали мобильный телефон.

В ходе патрулирования были задержаны и доставлены в 15 отдел полиции четверо уроженцев этого государства в возрасте от 26 до 28 лет. С ними работает дознаватель.