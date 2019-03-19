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  19 марта 2019
Центральноазиатская новостная служба
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Посол Казахстана в Узбекистане Утембаев, подозреваемый в хищениях, уволен

CA-NEWS (UZ) -  Президент Казахстана Нурсултан Назарбаев освободил от должности посла Казахстана в Узбекистане Ерика Утембаева, сообщает пресс-служба Акорды.

В октябре 2018 года Утембаев указом президента был отстранен от исполнения своих обязанностей из-за подозрения в хищениях.

16 октября Национальное бюро по противодействию коррупции сообщило о том, что в хищении бюджетных средств в особо крупном размере подозревается посол Республики Казахстан в Узбекистане.

«Он [Ерик Утембаев] подозревается в том, что, занимая ответственную должность, подписал заведомо фиктивный акт выполненных работ по строительству административного здания посольства Республики Казахстан в Узбекистане. Ущерб от его незаконных действий превысил 140 миллионов тенге (около 378 тысяч долларов)», – сообщила тогда официальный представитель Агентства по делам госслужбы и противодействию коррупции Жанна Бастарова.

Новым чрезвычайным и полномочным послом Казахстана в Узбекистане сегодня назначен бывший сенатор и аким Шымкента Дархан Сатыбалды.

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