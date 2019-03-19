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  19 марта 2019
Центральноазиатская новостная служба
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В Таджикистане при стрельбе у рынка ранен офицер милиции

CA-NEWS (TJ) -  В результате вооруженного инцидента у рынка «Ходжи Шариф» города Бохтар (бывший Курган-Тюбе) на юге Таджикистана ранены трое, в том числе, офицер милиции. Стрельба у рынка произошла в воскресенье, возбуждено уголовное дело, начато расследование, сообщил прокурор города Иброхим Нусратуллозода.

Вечером 17 марта в Хатлонскую областную больницу с огнестрельными ранениями были доставлены начальник отдела уголовного розыска ОМВД по городу Бохтар, майор милиции Довар Солехов, его брат Масрур Солехзода и местный житель Бахтовар Саъдуллоев.

«Майор Солехов ранен в голову. Ранение легкое, его жизни ничего не угрожает. Двое других пострадавших также получили легкое ранение от пули пистолета Макарова. Одна из пуль попала Бахтовару Саъдуллоеву в живот, у него раздроблено ребро», - сообщили в областной больнице.

В прокуратуре города Бохтар сказали, что согласно первоначальной информации, офицер милиции находился при выполнении служебных обязанностей. «По факту вооруженного инцидента возбуждено уголовное дело, начато расследование», - сообщил прокурор города Иброхим Нусратуллозода, но не уточнил деталей, чтобы не помешать следствию.

МВД Таджикистана пока не прокомментировало инцидент у рынка административного центра Хатлонской области. Однако источник в правоохранительных органах сообщил, что стрельба произошла после «разборки», связанной с возвращением денежного долга.

Братья Довар Солехов и Масрур Солехзода живут недалеко от самого крупного на юге Таджикистана рынка. Об их возможной связи с владельцами рынка информации нет.

Рынок «Ходжи Шариф» открылся в 2011 году и рассчитан на 14 тысяч предпринимателей. Сообщается, что рынок принадлежит семье Сохибовых, имеющей близкие отношения с главой Таджикистана Эмомали Рахмоном.

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