В Хорезме свекор, недовольный решением суда в пользу экс-невестки, попытался покончить с собой в зале суда

CA-NEWS (UZ) - На заседании 12 марта этого года в Багатском межрайонном суде по гражданским делам Хорезмской области Узбекистана ответчик пытался покончить с собой, порезав себе лезвием шею. Об этом сообщает centralasian.org.



Таким образом, мужчина решил выразить свой протест против решения суда, который постановил вернуть его бывшей невестке одежду и постельное белье, отобранные у нее мужем после развода.

Как рассказал местный адвокат, пожелавший остаться неизвестным, жительница Хазараспского района Хорезмской области З.А. обратилась в суд с иском к своему бывшему мужу Ж.А., который после развода с ней отобрал у нее одежду и постельное белье.

– Суд, рассмотрев жалобу женщины, удовлетворил ее иск к мужу. Судья постановил вернуть ей личные вещи. Женщина и ее муж в суде не присутствовали. В качестве ответчика в суде участвовал бывший свекор женщины Р.А. Мужчина, недовольный решением суда, порезал себе шею лезвием. После случившегося в суд вызвали доктора, – говорит адвокат.

В пресс-службе Генеральной прокуратуры Узбекистана подтвердили произошедший инцидент. По данным главного надзорного органа, «мужчина, недовольный решением суда, во время заседания лезвием порезал себе шею».

После случившегося в Багатском межрайонном суде по гражданским делам мужчина был доставлен в больницу Хазараспского района.

Как сообщил врач данной больницы, мужчина, нанесший себе порезы, потерял много крови. Состояние его здоровья врачи оценивают как стабильное средней тяжести.

Судья Багатского межрайонного суда по гражданским делам Джамолом Курёзовым признался, что за всю свою судебную практику впервые столкнулся с таким инцидентом.

​– Как только я огласил решение, представитель ответчика, то есть бывший свекор истца с криком порезал себе шею. За всю свою судебную практику я впервые сталкиваюсь с таким случаем. Однако попытка самоубийства мужчины не повлияло на решение суда, так как к тому моменту я уже успел зачитать решение. Следовательно, сторона ответчика обязана вернуть женщине ее одежду и постельное белье, отобранные у нее после развода, ​– сказал судья Джамол Курёзов.

Об аналогичном случае сообщалось в марте 2018 года. Тогда в Самаркандском областной суде по уголовным дела мужчина, недовольный приговором суда, перерезал себе горло прямо в зале заседаний. ​