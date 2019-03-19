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  19 марта 2019
Центральноазиатская новостная служба
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Узбекистан предоставил Таджикистану за 2 месяца гуманитарной помощи на $160 тысяч

CA-NEWS (UZ) -  За первые два месяца этого года Узбекистан стал одной из пяти стран мира, которая предоставила Таджикистану наибольшую гуманитарную помощь, сообщила Азия-Плюс.

В январе-феврале этого года объем помощи, оказанной Узбекистаном Таджикистану, составил 160 000 долларов США.

По данным Агентства по статистике при президенте Таджикистана, доля Узбекистана в общем объеме гуманитарной помощи, полученной за этот период, составила 1,2%.

За этот период Таджикистан получил в общей сложности 13 430 000 долларов США.

Россия (18,2% от общего числа), Китай (3,6%), Индия (1,7%) и Объединенные Арабские Эмираты (1,6%) являются ведущими странами-донорами.

В целом, в январе-феврале этого года гуманитарная помощь Таджикистану была оказана 34 странами мира.

По сравнению с аналогичным периодом прошлого года число доноров сократилось до одной страны, а объем помощи увеличился на $2,7 млн.

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