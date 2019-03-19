Жителям Туркменистана запретили вывозить товары в Узбекистан

CA-NEWS (TM) - Пограничная служба Туркменистана запретила жителям Дашогузской области вывозить свою продукцию в Узбекистан.

Как сообщило, ссылаясь на свои источники, издание «Хроники Туркменистана», жители Дашогузского велаята, у которых есть российские паспорта или узбекские визы, могли вывозить в Узбекистан до 10 килограммов груза.

«В основном это был текстиль туркменского производства...После его продажи, люди ввозили в Туркменистан редкие или дорогие товары, такие как сигареты. Однако, начиная с 10 марта, пограничники туркменского пограничного пункта «Дашогуз автодорожный» запретили вывозить товары в соседнюю страну. Узбекская сторона никаких ограничений для ввоза и вывоза товаров и продуктов частыми лицами не вводила», - сказано в сообщении.

Ранее сообщалось, что на таможенном пункте туркмено-узбекской границы в Кёнеургенчском этрапе Дашогузского велаята туркменские пограничники задержали 8 грузовых автомобилей, перевозивших цветные металлы в Узбекистан.

Задержанные владельцы грузовых автомобилей являются гражданами Туркменистана. Сообщается, что «все товары, загруженные в автомашины, были задекларированы, они имели с собой декларации».

Согласно сообщению, водители не смогли получить визы в Казахстан и решили проехать туда через Узбекистан. Туркменистан обвиняет водителей в незаконной торговле цветными металлами. Все они находятся под стражей.