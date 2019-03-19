В Узбекистане задержан ещё один прокурор, расследовавший дело бывшего генпрокурора - СМИ

CA-NEWS (UZ) - Ряд источников, близких к расследованию, утверждают, что бывший старший следователь по особым делам Управления по борьбе с экономическими преступлениями и коррупцией при Генеральной прокуратуре, прокурор Букинского района Ташкентской области Бахром Кобилов стал фигурантом уголовного дела.

Утверждения независимых источников частично подтвердил сотрудник районного прокуратуры Букинского района. Он отметил, что 12 марта Бахрома Кобилова вывели из рабочего кабинета в наручниках.

В то же время, сотрудник Букинской районной прокуратуры сообщил, что «наручники на руках не означают, что он преступника и, что до вынесения приговора суда его нельзя называть виновным».

Юрист, близкий к следствию, сообщает, что «арестованный Кобилов обвиняется в применении пыток и незаконных следственных приёмов во время расследования в отношении экс-генпрокурора Рашида Кадырова».

По сообщению независимых источников, близких к следствию, по решению Республиканского Военного суда в отношении Кобилова избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.

По словам сотрудника правоохранительных органов в городе Намангане, «против Кобилова дал показания бывший прокурор Наманганской области Улугбек Тошев, который был задержан 8 марта».

Другой сотрудник, который близок к расследованию, утверждает, что «Кобилов вместе с возглавлявшим следственную группу Улугбеком Тошевым подозреваются в применении пыток во время расследования к фигурантам по "делу Кадырова".

Согласно официальному сообщению Генеральной прокуратуры, Рашид Кадыров и многие другие фигуранты обвиняются в вымогательстве, злоупотреблении властью и взяточничестве.

Бахром Кобилов, ставший фигурантов уголовного дела, с 23 октября 2018 года работал прокурором Букинского района Ташкентской области.

Он также выступал в качестве государственного обвинителя по нашумевшему делу журналиста Бобомурода Абдуллаева, арестованного и освобождённого в 2018 году.