Король Саудовской Аравии лишил наследного принца ряда полномочий, - The Guardian

CA-NEWS (CA) - Король Саудовской Аравии Салман бен Абдель Азиз Аль Сауд возможно лишил некоторых полномочий наследного принца Мохаммеда бин Салмана, сообщает The Guardian.

Наследный принц Мухаммед бен Сальман Аль Сауд не принимал участие в ряде важных совещаний на уровне министров и дипломатических встречах в королевстве в течение последних двух недель после того, как якобы был лишен некоторых своих полномочий в сферах экономики и финансов.

По информации издания, предполагается, что решение ограничить, даже если и временно, обязанности наследного принца было раскрыто группе старших министров на прошлой неделе его отцом, королем Сальманом бен Абдель Азизом Аль Саудом.

Как отмечает источник, один из доверенных советников короля Мусаид аль-Айбан, недавно назначенный советником по нацбезопасности, теперь будет неофициально контролировать инвестиционные решения от имени короля.

По информации The Guardian, кронпринц не пришел на два последних еженедельных заседания кабмина, которые возглавляет король, а также не присутствовал на встречах с главой Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), премьер-министром Ливана и послами Индии и Китая. Официальный представитель правительства королевства в Вашингтоне отказался комментировать эту информацию, а также не предоставил данные о местонахождении саудовского наследного принца.

Несмотря на то, что Мухаммед бен Сальман и раньше пропускал встречи, источник, знакомый с работой королевского двора, заявил изданию, что отсутствие кронпринца в последние две недели стало большим сюрпризом. Предполагается, что король был особенно недоволен отсутствием сына на заседании кабмина во вторник, во время которого он обсуждал множество проблем, стоящих перед королевством. В двухчасовом обращении король, как отмечает газета, выразил обеспокоенность по поводу потерянных инвестиций в экономику Саудовской Аравии.

Как отмечает издание, отношения короля и наследного принца находятся под пристальным вниманием с момента убийства в 2018 году саудовского журналиста Джамаля Хашогги. Существовали предположения о причастности к этому Мухаммеда бен Сальмана, но саудовское правительство отвергло эти данные.

Хашогги, критиковавший политику Эр-Рияда, пропал при посещении генконсульства Саудовской Аравии в Стамбуле 2 октября 2018 года. 20 октября саудовские власти сообщили, что журналист был убит в здании дипломатической миссии "в результате конфликта". Тело журналиста до сих пор не найдено.