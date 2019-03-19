Глава Warner Bros. ушел в отставку из-за сексуального скандала

CA-NEWS (CA) - Генеральный директор кинокомпании Warner Bros. 54-летний Кевин Цудзихара подал в отставку после сообщений о его сексуальной связи с актрисой, в результате которой она получала роли в фильмах, сообщает Reuters.

"В интересах WarnerMedia, Warner Bros., наших сотрудников и наших партнёров, чтобы Кевин ушёл с поста председателя и генерального директора Warner Bros.", – заявил в понедельник, 18 марта исполнительный директор WarnerMedia Джон Стэнки.

В начале марта Hollywood Reporter написал, что в 2013 году у Цудзихары была сексуальная связь с 21-летней актрисой Шарлоттой Кирк. Из переписки, опубликованной изданием, следовало, что в обмен на связь менеджер обещал поспособствовать карьере Кирк.

Кирк снялась в двух эпизодических ролях фильмов Warner Bros. «В активном поиске» и «8 подруг Оушена». Сама она заявляла, что у нее нет каких-либо претензий к Цудзихаре и что «он ей ничего не обещал».

Сообщается, что медиакорпорация WarnerMedia, в которую входит Warner Bros., начала внутреннее расследование.