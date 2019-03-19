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  19 марта 2019
Центральноазиатская новостная служба
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Монголия страдает от бедности и долгового кризиса, - премьер-министр страны

CA-NEWS (MNG) -  В Монголии 18 марта состоялось внеочередное заседание парламента (Великого Государственного Хурала — ВГХ) в ходе которого премьер-министр страны Гомбожавын Занданшатар заявил, что Монголия страдает от бедности и долгового кризиса, передает ARD.

«Настало время объединить нам свои усилия, чтобы создать условия для достойной жизни каждого монгола и обеспечить экономическую безопасность Монголии», - добавил премьер-министр.

В повестку дня внеочередного заседания Великого Госхурала включен ряд таких важных вопросов, как обновление налогового кодекса Монголии, законопроект о внесении поправок в закон Монголии «О полезных ископаемых», назначение некоторых лиц на должности глав и заместителей в Управлении по борьбе с коррупцией Монголии.

Напомним, что парламент Монголии закрыл осеннюю сессию 2 февраля 2019 года. В ее рамках предполагалось рассмотреть более 20 законопроектов и резолюций. Однако монгольские парламентарии не смогли выполнить план из-за приостановки деятельности высшей законодательной власти более чем на 40 дней, вызванной разногласиями между бывшим спикером парламента Миеэгомбыном Энхболдом и рядом депутатов.

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