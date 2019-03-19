МИД Венесуэлы заявил о захвате оппозицией зданий диппредставительства страны в США

CA-NEWS (CA) - Министерство иностранных дел Венесуэлы на своем официальном сайте сообщил о захвате оппозицией своих дипломатических представительств в США.

«Венесуэла объявляет международному сообществу, что ее диппредставительства в США принудительно оккупированы людьми, которые пользуются поддержкой правительства США и действуют в качестве его агентов, выступая в защиту своих политических интересов, в откровенное нарушение Венской конвенции о дипломатических сношениях», — говорится в заявлении.

В министерстве добавили, что диппредставительства могут использоваться только официально назначенными дипломатами, представляющими правительство президента Николаса Мадуро.

Как передает РБК, в МИД Венесуэлы потребовали от властей США соблюдать обязательства и прекратить «насильственную оккупацию». В дипведомстве добавили, что, если Соединенные Штаты не будут их выполнять, то правительство Венесуэлы оставляет за собой право на взаимные действия на территории страны.

Представитель провозгласившего себя временными президентом Хуана Гуаидо Карлос Веккьо сообщал в своем аккаунте в Twitter, что оппозиция взяла под контроль три дипломатических объекта Венесуэлы в США. Среди них два военных представительства в Вашингтоне и генконсульство в Нью-Йорке.

Ранее Гуаидо заявлял о захвате контроля над нефтяной компанией Citgo, которая является «дочкой» национальной венесуэльской нефтекомпании PDVSA.