Мы повышаем не зарплату бюджетников, а базовый оклад в 17 тысяч тенге, - депутат Казахстана

CA-NEWS (KZ) - На правительственном часе в Сенате депутат Мурат Бактиярулы поднял вопрос предстоящего повышения зарплат бюджетникам, передает informburo.kz.



"Мы повышаем заработную плату гражданских служащих на 30%. Но это не так много, потому что базовый должностной оклад, применяемый при расчёте, утверждён в 2011 году и составляет 17 690 тенге. То есть это лишь 40% от прожиточного минимума", – сказал Мурат Бактиярулы.

Сенатор предложил при расчёте заменить базовый должностной оклад на минимальную заработную плату.

"За последние пять лет наш тенге обесценился больше, чем в два раза, что привело к удорожанию продовольствия и товаров народного потребления. Очень сильно отразилось на простом народе, особенно на уязвимых слоях населения. Безработица и бедность стали проблемами, которые требуют постоянного внимания органов управления. Народ не ощутил, что доходы у него возросли", – отметил депутат.

На повышение зарплат бюджетников в этом году выделят 115,7 млрд тенге. Повышение коснётся более 1 млн гражданских служащих, занятых в сфере здравоохранения, образования, социальной защиты, культуры, спорта, сельского хозяйства и других сферах.

"Кроме того, с 1 июля 2019 года повысят зарплату низовым работникам исполнительных органов, которые непосредственно работают с гражданами на районном и областном уровнях. Повышение заработной платы коснётся 78 тысяч госслужащих, работающих на уровне сёл, районов и областей. Средний рост зарплат составит 25%", – рассказал министр труда и соцзащиты населения Бердыбек Сапарбаев.

Зарплату в повышенном размере получат: рабочие с первого по восьмой разряды, работники вспомогательного (технического), административного и основного персонала, а также некоторые работники управленческого персонала.