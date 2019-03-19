В Ашхабаде прошла встреча президента Туркменистана и короля Бахрейна

- Туркменистан, политика
- 10:46, 19 марта 2019
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CA-NEWS (TM) - 18 марта в Ашхабаде прошли переговоры президента Гурбангулы Бердымухамедова с королем Бахрейна Хамадом Бин Иса Аль Халифом, прибывшим накануне в Туркменистан с официальным визитом, сообщает Хроники Туркменистана.
Переговоры прошли как в узком кругу, так и в расширенном составе, при участии членов делегаций двух стран.
Как сообщает госинформагентство ТДХ, туркменская сторона пригласила компании Бахрейна к участию в строительстве газопровода ТАПИ.
Кроме того, по данным агентства, были озвучены предложения об экспорте в Бахрейн туркменского текстиля и сотрудничестве в банковской системе, градостроительстве, туризме, спорте и транспортно-транзитной сфере.
В торгово-экономическом сотрудничестве, в усилении инвестиционной активности ведущая роль отводится частным инвесторам обеих стран, передает ТДХ.
По итогам переговоров были подписаны следующие документы:
- Меморандум о взаимопонимании по развитию сотрудничества по транспорту;
- Меморандум о взаимопонимании по сотрудничеству в области электронного правительства;
- Меморандум о взаимопонимании между Центральным банком Туркменистана и Центральным банком Бахрейна;
- Меморандум о взаимопонимании между Торгово-промышленной палатой Туркменистана и Торгово-промышленной палатой Бахрейна;
- Меморандум о взаимопонимании по сотрудничеству в сфере культуры;
- Меморандум о сотрудничестве в сфере образования;
- Меморандум о сотрудничестве в области спорта;
- Меморандум о взаимопонимании по сотрудничеству в сфере туризма;
- Меморандум о взаимопонимании по делам женщин;
- Соглашение между Правительством Туркменистана и Правительством Королевства Бахрейн о взаимном безвизовом режиме для обладателей дипломатических, служебных и специальных паспортов.