В Ашхабаде прошла встреча президента Туркменистана и короля Бахрейна

CA-NEWS (TM) - 18 марта в Ашхабаде прошли переговоры президента Гурбангулы Бердымухамедова с королем Бахрейна Хамадом Бин Иса Аль Халифом, прибывшим накануне в Туркменистан с официальным визитом, сообщает Хроники Туркменистана.

Переговоры прошли как в узком кругу, так и в расширенном составе, при участии членов делегаций двух стран.

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Как сообщает госинформагентство ТДХ, туркменская сторона пригласила компании Бахрейна к участию в строительстве газопровода ТАПИ.

Кроме того, по данным агентства, были озвучены предложения об экспорте в Бахрейн туркменского текстиля и сотрудничестве в банковской системе, градостроительстве, туризме, спорте и транспортно-транзитной сфере.

В торгово-экономическом сотрудничестве, в усилении инвестиционной активности ведущая роль отводится частным инвесторам обеих стран, передает ТДХ.

По итогам переговоров были подписаны следующие документы:

- Меморандум о взаимопонимании по развитию сотрудничества по транспорту;

- Меморандум о взаимопонимании по сотрудничеству в области электронного правительства;

- Меморандум о взаимопонимании между Центральным банком Туркменистана и Центральным банком Бахрейна;

- Меморандум о взаимопонимании между Торгово-промышленной палатой Туркменистана и Торгово-промышленной палатой Бахрейна;

- Меморандум о взаимопонимании по сотрудничеству в сфере культуры;

- Меморандум о сотрудничестве в сфере образования;

- Меморандум о сотрудничестве в области спорта;

- Меморандум о взаимопонимании по сотрудничеству в сфере туризма;

- Меморандум о взаимопонимании по делам женщин;

- Соглашение между Правительством Туркменистана и Правительством Королевства Бахрейн о взаимном безвизовом режиме для обладателей дипломатических, служебных и специальных паспортов.