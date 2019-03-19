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  19 марта 2019
Центральноазиатская новостная служба
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В Шымкенте 41 школьник отравился природным газом во время уроков

CA-NEWS (KZ) -  Природным газом отравились в Казахстане 45 человек, 41 из них - школьники, сообщил во вторник глава комитета охраны общественного здоровья министерства здравоохранения республики Жандарбек Бекшин, передает РИА Новости.

"Вчера в Шымкенте в 16.40 в наш территориальный департамент поступило извещение о том, что в городскую больницу поступают школьники с признаками отравления. Было установлено, что дети поступили с симптомами головокружения, тошноты и кратковременной потери сознания", - сказал Бекшин журналистам.

По его данным, все поступали в легкой степени тяжести, им была оказана первичная медицинская помощь, проведена детоксикационная терапия, родителям школьников была оказана психологическая помощь.

"Итого 45 человек поступили с легкой степенью тяжести, 41 - это школьники, четверо - взрослые. После проведения комплекса детоксикационной терапии, оказания психологической помощи родителям, дети были выписаны. На данный момент в больнице детей нет", - сказал Бекшин.

По его данным, "ситуацию вызвала утечка природного газа на распределительной подстанции, которая находилась от школы на расстоянии примерно 600 метров". Утечка была устранена газовой службой Шымкента, и при проведении контрольных исследований вредных веществ на территории подстанции и в школе обнаружено не было.

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