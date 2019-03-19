В Самарканде юноша, убивший любовника своей матери, осуждён на 20 лет

CA-NEWS (UZ) - Летом 2018 года 20-летний Толиб Азимжонов из Самарканда убил любовника своей мамы, сообщили местные СМИ.



Мама Толиба долгое время общались в Telegram с мужчиной и встречалась с ним. Сын обнаружил переписку в телефоне матери. Узнав об ее отношениях с незнакомым ему мужчиной, молодой человек спланировал убийство любовника мамы.

Юноша отправился в торговый магазин, где работал мужчина и нанес ему 29 ножевых ударов. Несмотря на полученные ранения Расулов, попытался убежать от Азимжонова, но тот догнав его, нанес еще 6 ножевых ударов. В результате инцидента, Расулов скончался на месте происшествия.

На днях прошел суд по этому поводу. Суд признал виновным Азимжонова в убийстве мыжчины, и вынес наказание в виде лишения свободы сроком на 20 лет, передает Upl.uz.



