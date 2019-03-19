РегистрацияВход
16+
[РУС] [ENG] [КЫРГ]
  19 марта 2019
Центральноазиатская новостная служба
экономика общество политика новости компаний происшествия спорт
В Самарканде юноша, убивший любовника своей матери, осуждён на 20 лет

CA-NEWS (UZ) -  Летом 2018 года 20-летний Толиб Азимжонов из Самарканда убил любовника своей мамы, сообщили местные СМИ.

Мама Толиба долгое время общались в Telegram с мужчиной и встречалась с ним. Сын обнаружил переписку в телефоне матери. Узнав об ее отношениях с незнакомым ему мужчиной, молодой человек спланировал убийство любовника мамы.

Юноша отправился в торговый магазин, где работал мужчина и нанес ему 29 ножевых ударов. Несмотря на полученные ранения Расулов, попытался убежать от Азимжонова, но тот догнав его, нанес еще 6 ножевых ударов. В результате инцидента, Расулов скончался на месте происшествия.

На днях прошел суд по этому поводу. Суд признал виновным Азимжонова в убийстве мыжчины, и вынес наказание в виде лишения свободы сроком на 20 лет, передает Upl.uz.

print
Комментарии
Для добавления комментария необходимо быть нашим подписчиком
  • Назарбаев подписал закон о создании фонда развития оборонно-промышленного комплекса
  • Николас Мадуро призвал своих министров уйти в отставку
  • Н.Назарбаев присвоил воинские звания министру обороны и главе КНБ
    • Who is Who о нас Реклама



    Яндекс.Метрика
    © CA-NEWS: Центральноазиатская новостная служба, 2007-2019.
    Все права защищены и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допустимо при условии наличия активной гиперссылки на CA-NEWS, за исключением материалов, опубликованных на ленте новостей - Кыргызстан, а также касающихся КР.
    Редакция не несет ответственности за достоверность информации, опубликованной в рекламных объявлениях.
    Редакция может не разделять мнения авторов статей в рубрике "Анализы и комментарии".
    Наш адрес:Кыргызстан, г.Бишкек,
    ул. Московская 189

    news@ca-news.org
    canews@asia.com
    ×