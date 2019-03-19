Авиабилеты в Таджикистане за два месяца подорожали на 53%

CA-NEWS (TJ) - Потребительские цены и платные услуги населению в Таджикистане за первые два месяца этого года подорожали на 1,2%. В аналогичном периоде прошлого года инфляция в потребительском секторе республики составила 0,3%, передает АП.



Продовольственные товары в январе-феврале нынешнего года подорожали на 2,3%, платные услуги населению – на 1%, а непродовольственные товары, наоборот, подешевели на 0,6%, сообщает Агентство по статистике при президенте РТ.

Правительство намерено удерживать по итогам текущего года инфляцию на уровне 7%. В 2018 году инфляция составила 5,4%.

Больше всего из продуктов подорожали лук (20,5%), мука 1 сорта (5,5%), баранина (3,6%). Из платных услуг проезд воздушным транспортом подорожал на 53%, проезд железнодорожным транспортом -2,9%.