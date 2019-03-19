РегистрацияВход
16+
[РУС] [ENG] [КЫРГ]
  19 марта 2019
Центральноазиатская новостная служба
экономика общество политика новости компаний происшествия спорт
Авиабилеты в Таджикистане за два месяца подорожали на 53%

CA-NEWS (TJ) -  Потребительские цены и платные услуги населению в Таджикистане за первые два месяца этого года подорожали на 1,2%. В аналогичном периоде прошлого года инфляция в потребительском секторе республики составила 0,3%, передает АП.

Продовольственные товары в январе-феврале нынешнего года подорожали на 2,3%, платные услуги населению – на 1%, а непродовольственные товары, наоборот, подешевели на 0,6%, сообщает Агентство по статистике при президенте РТ.

Правительство намерено удерживать по итогам текущего года инфляцию на уровне 7%. В 2018 году инфляция составила 5,4%.

Больше всего из продуктов подорожали лук (20,5%), мука 1 сорта (5,5%), баранина (3,6%). Из платных услуг проезд воздушным транспортом подорожал на 53%, проезд железнодорожным транспортом -2,9%.

print
Комментарии
Для добавления комментария необходимо быть нашим подписчиком
  • Книгу Н.Назарбаева на португальском языке презентовали в Латинской Америке
  • История самого богатого человека в истории. И это не Джефф Безос
  • Внешнеторговый оборот Узбекистана составил 6,4 млрд. долларов
    • Who is Who о нас Реклама



    Яндекс.Метрика
    © CA-NEWS: Центральноазиатская новостная служба, 2007-2019.
    Все права защищены и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допустимо при условии наличия активной гиперссылки на CA-NEWS, за исключением материалов, опубликованных на ленте новостей - Кыргызстан, а также касающихся КР.
    Редакция не несет ответственности за достоверность информации, опубликованной в рекламных объявлениях.
    Редакция может не разделять мнения авторов статей в рубрике "Анализы и комментарии".
    Наш адрес:Кыргызстан, г.Бишкек,
    ул. Московская 189

    news@ca-news.org
    canews@asia.com
    ×