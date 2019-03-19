С 1 мая приступим к распределению квартир нуждающимся, - Аскар Мамин

CA-NEWS (KZ) - Шесть тысяч нуждающихся многодетных семей обеспечат жильём в этом году, сообщил на заседании Правительства премьер-министр Казахстана Аскар Мамин, передает informburo.



"С 1 мая мы приступим к распределению квартир нуждающимся. В течение двух лет льготный заём через ЖССБК получат 22,5 тысяч семей", – сказал он.

В этом году, по его словам, в стране нужно ввести 13 млн м2 жилья.

"Акимам и госорганам необходимо ускорить темпы работ по выделению земельных участков, подведению инфраструктуры, а также сопровождению жилищных программ. В соответствии с поручением главы государства надо соблюдать единый архитектурный облик в индивидуальном жилищном строительстве. Это поручение выполняется только в трёх регионах: Актюбинской, СКО и Костанайской областях. В остальных регионах работа только начинается", – подчеркнул глава кабмина.

По информации министра индустрии и инфраструктурного развития Романа Скляра, каждый год квартирами будут обеспечивать по шесть тысяч многодетных семей. За семь лет в стране построят 40 тысяч квартир. Уже сформировали план строительства объектов на 25 млрд тенге. Столько же потратит государство на выкуп новых квартир для многодетных семей.

"Лимит по сумме для каждого региона установлен, исходя из количества многодетных семей в очередях акиматов. К примеру, в Туркестанской области числится в очереди 4 832 многодетных семьи. В связи с чем предусматривается пропорционально выделить региону 8,6 млрд тенге, из которых 4,3 млрд тенге будут направлены на строительство и оставшиеся 4,3 млрд тенге на выкуп готовых квартир. В Северо-Казахстанской области соответственно лимит составляет 700 млн тенге 342 семьям", – сказал он.

Ежегодно планируется выдавать шесть тысяч льготных ипотечных займов под 2%, или 18 тысяч за три года.

"В том числе будет обеспечиваться выкуп не менее двух тысяч квартир по линии акиматов, построенных за счёт облигационных займов. За счёт трёхкратного оборота займы будут выданы 56 тысячам многодетных семей в течение 25 лет", – добавил Роман Скляр.

На строительство не менее тысячи арендных квартир для работающей молодежи в городах Астане, Алматы и Шымкенте предусмотрели на 2019 год 7,2 млрд тенге.