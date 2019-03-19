Рустам Эмомали пригласил глав 19 городов мира на празднование Навруза в Душанбе

CA-NEWS (TJ) - Мэр Душанбе Рустам Эмомали в конце прошлой недели направил приглашение с просьбой принять участие в праздновании Навруза в Душанбе мэрам 17 городов мира, которые являются городами-побратимами столицы Таджикистана, сообщили «Азия-Плюс» в администрации мэра Душанбе.

Приглашение мэра Душанбе направлены главам городов: Лусака (Замбия), Сана (Йемен), Монастир (Тунис), Лахор (Пакистан), Клагенфурт (Австрия), Боулдер (США), Ройтлинген (Германия). А также: Мазори-Шариф (Афганистан), Тегеран (Иран), Шираз (Иран), Санкт-Петербург (Россия), Минск (Беларусь), Урумчи (Китай), Анкара (Турция), Сямэнь (Китай), Ашхабад (Туркменистан) и Чиндао (Китай).

Кроме того, Рустам Эмомали направил приглашение администрациям Москвы и Ташкента.

Напомним, на центральной площади Душанбе 21 марта состоится первый в истории Таджикистана праздничный карнавал в честь Навруза.

Как ожидается, в нем примут участие народные умельцы, клоуны, исполнители, танцоры со всех уголков страны – всего 26 тысяч человек.

В этот день во всех парках культуры и отдыха Душанбе и микрорайонах города пройдут массовые гуляния горожан и гостей столицы. Для них городские власти организуют концерты, выставки, викторины, конкурсы.

Главное мероприятие в честь Навруза состоится 22 марта в столичном «Наврузгохе», где пройдет театрализованное шоу «Ганджи Навруз» («Сокровищница Навруза»).

Здесь же, в «Наврухгохе», 23 и 24 марта состоятся соревнования по национальной борьбе и конным скачкам.

Победители соревнований будут награждены специальными призами мэра Душанбе.