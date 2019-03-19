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  19 марта 2019
Центральноазиатская новостная служба
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Казахстанцы просят Илона Маска построить в стране зарядные станции

CA-NEWS (KZ) -  Заместитель акима (мэра) Шымкента на юге Казахстана Данат Жумин призвал жителей страны через Twitter просить основателя компании Tesla Илона Маска исполнить обещание построить зарядные станции компании в Казахстане, соотечественники чиновника с энтузиазмом поддержали инициативу, сообщает РИА Новости.

В ходе презентации кроссовера Tesla Model Y 14 марта Маск говорил о планах компании построить широкую сеть заправок (supercharger) для Tesla в различных странах мира, и в этот момент один из гостей презентации выкрикнул из зала слово "Казахстан". Предприниматель засмеялся в ответ и сказал, что в этой стране очень поддерживают его компанию, в связи с чем станции будут построены и в этой центральноазиатской республике. Позже он опубликовал в своем Twitter видеофрагмент презентации с диалогом о Казахстане.

Заместитель главы администрации Шымкента в своем Facebook обратился к гражданам Казахстана "помочь Илону Маску выполнить свое обещание".

"Мы предлагаем Маску построить не только станции, но и аккумуляторный завод, а также производство по изготовлению зарядных устройств для станций в Шымкенте. Со своей стороны готовы предоставить бесплатно земельный участок, а также помочь с получением льготного кредита и освобождением будущего предприятия от налогов и таможенных пошлин", - написал чиновник.

Для того чтобы предложение дошло до адресата, Жумин попросил своих подписчиков публиковать в Twitter ответы на твит Маска с просьбой "сдержать слово" и построить "суперчарджеры" в республике. Многие казахстанцы с энтузиазмом поддержали предложение и запустили своеобразный флешмоб: с вечера понедельника под твитом Маска четырехдневной давности стали появляться многочисленные ответы с одинаковым текстом, который на своей странице предложил Жумин.

"Возможно, из этой затеи ничего и не выйдет. Но мы живём в удивительное время взаимосвязанности. Давайте хотя бы попытаемся", - заключил заместитель градоначальника.

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