В России умер режиссер Марлен Хуциев

CA-NEWS (CA) - Режиссер и сценарист Марлен Хуциев умер на 94-м году жизни, сообщили ТАСС в Союзе кинематографистов. «Марлен Мартынович скончался сегодня в 07:00 в Боткинской больнице»,— заявил собеседник агентства. На прошлой неделе режиссер был госпитализирован с внутренним кровотечением.

Как добавили в Союзе кинематографистов, прощание с Марленом Хуциевым, по предварительным данным, состоится в Доме кино. Дата и время будут согласованы позднее.

Марлен Хуциев окончил режиссерский факультет ВГИКа. Работал режиссером на Одесской киностудии и киностудии им. Горького, с 1965 года — на киностудии «Мосфильм». В 1968–1971 годы был художественным руководителем ТО «Экран» Центрального телевидения. С 1987 по 2009 годы был заведующим кафедрой режиссуры художественного фильма ВГИКа.

Среди наиболее известных фильмов, снятых Марленом Хуциевым,— «Весна на Заречной улице» (совместно с Феликсом Миронером, 1956 год), «Два Федора» (1958), «Июльский дождь» (1966), «И все-таки я верю...» (1974). Его последней работой стала драма «Невечерняя» (2017).

В 1986 году Марлен Хуциев получил звание Народного артиста СССР. Также был удостоен орденов «За заслуги перед Отечеством» II, III и IV степеней. За фильм «Застава Ильича» получил призы Венецианского кинофестиваля и фестиваля европейского кино в Риме. В 1999 году ему вручили специальный приз «Кинотавра» за выдающийся вклад в развитие российского кино, в 2002 году — «Лавровую ветвь» за вклад в кинолетопись. Также был удостоен премий «Триумф» (в 2004 году) и «Ника» (2005 год).