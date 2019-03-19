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  19 марта 2019
Центральноазиатская новостная служба
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В Таджикистане назначен новый посол Казахстана

CA-NEWS (TJ) -  Президент Казахстана Нурсултан Назарбаев назначил нового посла республики в Таджикистане, сообщает пресс-служба министерства иностранных дел страны.

"Чрезвычайным и Полномочным послом Казахстана в Таджикистане назначен Аскар Ерликович Таджибаев", - говорится в сообщении ведомства. В этой должности Аскар Таджибаев сменил Нурлана Сейтимова, который руководил дипломатической миссией Астаны в Душанбе с марта 2016 года.

Напомним, что также назначен новый посол республики в Узбекистане. Им стал Сатыбалды Дархан, который пришёл вместо Ерика Утембаева, уволенного из-за подозрения в хищениях почти на $400 тысяч.

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