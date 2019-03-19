Посол США в РТ: Мы поддерживаем прочные отношения между Таджикистаном и Кыргызстаном

CA-NEWS (TJ) - Джон Марк Поммершайм, новый посол США в Республике Таджикистан, 18 марта в ходе своей первой пресс-конференции в Душанбе, заявил, что в американской дипмиссии следят за событиями на таджикско-кыргызской границе.

«Мы следим за новостями и за ситуацией между Таджикистаном и Кыргызстаном. Я слышал о телефоном разговоре президента Рахмона с главой Кыргызстана. Насколько я понимаю, на данный момент все усилия направлены на урегулирование этой непростой ситуации. Создана даже специальная комиссия, которая выясняет, что именно произошло на границе. Позиция США – крайне ясна: мы поддерживаем сильные и прочные отношения между Таджикистаном и Кыргызстаном. Мы уверены, что правительства обеих стран работают вместе в этом направлении, и мы надеемся, что их усилия будут успешными», - заявил глава дипмиссии США в Таджикистане.

18 марта по итогам переговоров между официальными делегациями Кыргызстана и Таджикистана подписан протокол по урегулированию ситуации на границе. Властями достигнута договоренность о продолжении строительства дорог Ак-Сай – Тамдык и строительства новой дороги Исфара-Сомониён-Ворух. Стороны договорились открыть дороги Исфара-Ворух на территории Таджикистана и Баткен-Лейлек на кыргызской стороне.

Тем временем, после конфликта на кыргызско-таджикской границе, произошедшего 13-14 марта, возбуждено семь уголовных дел. Об этом сообщает Генеральная прокуратура КР. По ее данным, начато досудебное производство.

Отмечается, что расследуются факты массовых беспорядков, разбоя, нападения по национальному признаку. Расследование будут вести межгосударственная следственная группа из Кыргызстана и Таджикистана.

Напомним, что в результате конфликта на границе 13 и 14 марта между жителями Исфары и Баткена погибли два таджикистанца. Ранения различной степени получили 20 человек, в том числе, двое граждан Кыргызстана.