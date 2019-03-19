Правительство Японии одобрило законопроект против насилия над детьми

CA-NEWS (CA) - Правительство Японии одобрило поправки к закону о предотвращении актов насилия над детьми после череды громких случаев, закончившихся гибелью жертв, передает NHK.



Законопроект, одобренный кабинетом министров во вторник, 19 марта запрещает родителям физически наказывать детей.

По новым нормам, в центрах охраны благосостояния детей должны находиться юристы и доктора, которые смогут обмениваться данными.

Также законопроект предусматривает увеличение числа консультационных центров.

Экспертов, которые оказывают помощь и дают консультации жертвам домашнего насилия, попросят помогать при выявлении случаев насилия над детьми на ранних стадиях.

Также правительственный законопроект призывает пересмотреть часть Гражданского кодекса Японии, который дает родителям право "дисциплинировать" своих детей.