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  19 марта 2019
Центральноазиатская новостная служба
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Ташкент и Алматы в четвёрке самых дешёвых городов мира, - рейтинг

CA-NEWS (UZ) -  Исследовательская компания The Economist Intelligence Unit, специализирующаяся на экономическом прогнозировании, определила список самых дорогих и дешёвых городов для проживания в 2019 году. Исследование ежегодно проводится уже в течение 30 лет.

Аналитики сравнивают стоимость хлеба и других товаров первой необходимости в 133 городах мира. ​The Economist измеряет дороговизну жизни в городах в процентах от стоимости жизни в Нью-Йорке, принимаемого за 100%.

Из стран Центральной Азии в рейтинг дешевых городов жизни попали Ташкент (3-е место) и Алматы (4-е).

Впервые три первых места заняли сразу три города: Париж, Гонконг и Сингапур. В целом же, список десяти самых дорогих городов мира выглядит так:

1. Сингапур (Сингапур)
1. Париж (Франция)
1. Гонконг (Китай)
4. Цюрих (Швейцария)
5. Женева (Швейцария)
5. Осака (Япония)
7. Сеул (Южная Корея)
7. Копенгаген (Дания)
7. Нью-Йорк (США)
10. Тель-Авив (Израиль)
10. Лос-Анджелес (США)

Аналитики отмечают, что жизнь, как правило, дорога в тех городах, которые являются самыми удобными и безопасными.

И, наоборот, там, где мало возможностей или наблюдаются проблемы с политикой или экономикой, жизнь сравнительно недорогая.

Так, самыми дешевыми городами мира стали Каракас (Венесуэла), Дамаск (Сирия) и Ташкент.

В целом же, список десяти самых дешевых городов мира выглядит так:

1. Каракас (Венесуэла)
2. Дамаск (Сирия)
3. Ташкент (Узбекистан)
4. Алматы (Казахстан)
5. Бангалор (Индия)
6. Карачи (Пакистан)
6. Лагос (Нигерия)
7. Буэнос-Айрес (Аргентина)
7. Ченнай (Индия)
8. Нью-Дели (Индия)

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