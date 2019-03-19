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  19 марта 2019
Центральноазиатская новостная служба
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Президент Туркменистана наградил орденом короля Бахрейна

CA-NEWS (TM) -  18 марта после завершения переговоров президента Гурбангулы Бердымухамедова с королем Бахрейна Хамадом Бин Иса Аль Халифом, глава Туркменистана вручил королю орден «Bitaraplyk» («Нейтралитет»), сообщает госинформагентство ТДХ.

Хамад Бин Иса Аль Халиф был награжден орденом за особые заслуги в утверждении статуса постоянного нейтралитета независимого Туркменистана, упрочении дружбы, развитии многолетнего экономического, научно-образовательного, культурного и международного сотрудничества между Туркменистаном и Королевством Бахрейн, а также за большой личный вклад в укрепление единства и сплоченности народов двух стран.

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