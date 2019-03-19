Президент Туркменистана наградил орденом короля Бахрейна

CA-NEWS (TM) - 18 марта после завершения переговоров президента Гурбангулы Бердымухамедова с королем Бахрейна Хамадом Бин Иса Аль Халифом, глава Туркменистана вручил королю орден «Bitaraplyk» («Нейтралитет»), сообщает госинформагентство ТДХ.

Хамад Бин Иса Аль Халиф был награжден орденом за особые заслуги в утверждении статуса постоянного нейтралитета независимого Туркменистана, упрочении дружбы, развитии многолетнего экономического, научно-образовательного, культурного и международного сотрудничества между Туркменистаном и Королевством Бахрейн, а также за большой личный вклад в укрепление единства и сплоченности народов двух стран.