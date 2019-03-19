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  19 марта 2019
Центральноазиатская новостная служба
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Свыше двух миллиардов людей лишены доступа к воде и гигиене, - доклад ЮНЕСКО

CA-NEWS (CA) -  Во всем мире 2,1 млрд человек не имеют постоянного доступа к чистой питьевой воде. Около 4,3 млрд человек лишены адекватного сантехнического оборудования. При этом в особенно трудном положении находятся люди, живущие в нищете, - беженцы, а также обитатели трущоб, говорится в докладе ЮНЕСКО, обнародованном во вторник, 19 марта, в Женеве.

Как отмечается в документе, в мире три человека из десяти лишены доступа к безопасной питьевой воде. Шесть человек из десяти не имеют доступа к санитарным услугам, управление которыми обеспечивало бы их безопасность.

В документе подчеркивается, что безопасная питьевая вода и санитария признаны в качестве основных прав человека, так как они абсолютно необходимы для обеспечения здорового образа жизни. Однако если не предпринять активных действий сегодня, мир не сможет к 2030 году гарантировать для всех доступ к чистой и безопасной питьевой воде и санитарии.

Почти половина из тех, кто пьет воду из незащищенных источников, проживает в Африке к югу от Сахары. В этих регионах всего 24% населения имеют доступ к безопасной питьевой воде, и лишь 28% имеют базовые средства санитарии, которые не используются совместно с другими домохозяйствами.

Даже в Европе и Северной Америке около 57 млн человек не имеют водопроводов в своих домах, а 36 млн не имеют даже базовой сантехники, отметила генеральный директор ЮНЕСКО Одри Азулай. В числе тех, кто находится в наиболее трудном положении, - индейские общины в Канаде.

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