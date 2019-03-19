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  19 марта 2019
Центральноазиатская новостная служба
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В Монголию завезли ранее не зарегистрированный в стране вид наркотических средств

CA-NEWS (MNG) -  В Монголии отдел по борьбе с наркотическими средствами проверяет дело в отношении пятерых молодых людей, которые распространяли ранее не зарегистрированный в стране сильнодействующий вид наркотических средств в игровом заведении, сообщает Монголия Сейчас.

Следственные органы выясняют метод ввоза через государственную границу этих средств, предположительно из Японии. В крови задержанных обнаружено вещество одного из вида наркотиков — канабиса. В ходе проверки выяснилось, что двое из пятерых молодых людей являются студентами, остальные – без определённого места работы.

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