Баттулга поздравил военнослужащих с Днем Монгольского воина

CA-NEWS (MNG) - В Монголии 18 марта праздновали 98-летие современных Вооруженных сил Монголии. Этот праздник называют Днем Монгольского воина. Президент Монголии, главнокомандующий Вооружёнными силами Х.Баттулга в этот день поздравил военнослужащих, передает Montsame.



Президент, обращаясь к генералам, офицерам, старшинам, солдатам, служащим, воинам запаса и ветеранам, миротвоцам, служащим в горячих точках планеты отметил:

”В День Монгольского воина, мы должны выразить благодарность нашим предкам защитившим нашу независимость, почтить память воинов, отстоявших победу ценой своей жизни, и служащим сегодня на защите Родины. История Монголии – это история Монгольского воина. Монгольский воин всегда был опорой, исполнителем и совершителем великих дел во все периоды истории”.

В честь празднования Дня Монгольского воина президент Монголии издал указ и вручил ордена, медали военнослужащим плодотворно работающих на благо страны.