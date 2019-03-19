РегистрацияВход
16+
[РУС] [ENG] [КЫРГ]
  19 марта 2019
Центральноазиатская новостная служба
экономика общество политика новости компаний происшествия спорт
Баттулга поздравил военнослужащих с Днем Монгольского воина

CA-NEWS (MNG) -  В Монголии 18 марта праздновали 98-летие современных Вооруженных сил Монголии. Этот праздник называют Днем Монгольского воина. Президент Монголии, главнокомандующий Вооружёнными силами Х.Баттулга в этот день поздравил военнослужащих, передает Montsame.

Президент, обращаясь к генералам, офицерам, старшинам, солдатам, служащим, воинам запаса и ветеранам, миротвоцам, служащим в горячих точках планеты отметил:

”В День Монгольского воина, мы должны выразить благодарность нашим предкам защитившим нашу независимость, почтить память воинов, отстоявших победу ценой своей жизни, и служащим сегодня на защите Родины. История Монголии – это история Монгольского воина. Монгольский воин всегда был опорой, исполнителем и совершителем великих дел во все периоды истории”.

В честь празднования Дня Монгольского воина президент Монголии издал указ и вручил ордена, медали военнослужащим плодотворно работающих на благо страны.

print
Комментарии
Для добавления комментария необходимо быть нашим подписчиком
  • В Азербайджане по случаю празднования Новруза помилованы более 400 осужденных
  • Суд в Ташкенте оставил в силе приговор по делу отчисления студентки вуза из-за хиджаба
  • Таджикистан в рамках реформы оснастит допросные комнаты видеокамерами
    • Who is Who о нас Реклама



    Яндекс.Метрика
    © CA-NEWS: Центральноазиатская новостная служба, 2007-2019.
    Все права защищены и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допустимо при условии наличия активной гиперссылки на CA-NEWS, за исключением материалов, опубликованных на ленте новостей - Кыргызстан, а также касающихся КР.
    Редакция не несет ответственности за достоверность информации, опубликованной в рекламных объявлениях.
    Редакция может не разделять мнения авторов статей в рубрике "Анализы и комментарии".
    Наш адрес:Кыргызстан, г.Бишкек,
    ул. Московская 189

    news@ca-news.org
    canews@asia.com
    ×