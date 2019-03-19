Сильная песчаная буря прошла в Сурхандарьинской области

- Узбекистан, погода
- 15:22, 19 марта 2019
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CA-NEWS (UZ) - Термезская метеорологическая станция сообщила, что 18 марта в Сурхандарьинской области Узбекистана прошла сильная песчаная буря. Ветер начался в три часа дня и охватил три области республики.
По данным Гидрометеорологической службы, песчаная буря имеет локальное происхождение. Скорость ветра достигала 18 метров в секунду.
«Это сильный ветер, который может вызвать локальные песчаные бури», - говорится в сообщении ведомства.
Издание Daryo.uz сообщило, что песчаные бури наблюдались в Кашкадарьинской, Самаркандской и Бухарской областях.
Напомним, что 26-27 мая прошлого года в Хорезмской, Навоийской и Бухарской областях, а также в Республике Каракалпакстан прошли сильные солевые бури с дождём.
Тогда скорость ветра достигала 25-27 м / с. После долгой засушливой погоды сильный ветер поднял большое количество пыли и соли со дна высохшего Аральского моря.