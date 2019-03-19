В рамках цифровизации СМИ Туркменистана выходят в сеть
- Туркменистан, общество
- 15:41, 19 марта 2019
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CA-NEWS (TM) - В рамках цифровизации туркменские СМИ стали запускать собственные сайты и вещать в режиме онлайн, передает Хроники Туркменистана.
Свой сайт запустил Государственный комитет Туркменистана по телевидению, радиовещанию и кинематографии, где вещают телеканалы «Алтын Асыр», «Туркменистан», «Ашхабад», «Мирас», «Яшлык», «Туркмен овазы» и «TurkmenistanSport». На ресурсе также выложена программа передач каналов.
Около месяца назад в интернет начали выкладывать туркменские газеты и журналы, которые доступны на этом ресурсе.
Цифровизация – новый тренд Туркменистана этого года. 8 марта президент Гурбангулы Бердымухамедов приказал объяснять населению смысл цифровизации по ТВ.