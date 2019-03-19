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  19 марта 2019
Центральноазиатская новостная служба
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В Узбекистане осуждены контрабандисты, пытавшиеся вывезти $735 тысяч в Кыргызстан

CA-NEWS (UZ) -  В Уйчинском районе Наманганской области осуждена группа мужчин, обвиняемых в попытке вывезти в Кыргызстан более 735 000 долларов США. Об этом 18 марта сообщили узбекские СМИ.

Как сообщается, с сентября по 23 октября 2018 года братья Ахматхановы, Б. Джураев, О. Махмудов собрали 735 338 долларов в одной из квартир в Ташкенте.

Все они были задержаны сотрудниками Управлением безопасности дорожного движения Наманганской в селе Каркидон Чустского района, в то время, когда они пытались вывезти деньги в Чустский район из Ташкента для последующей контрабанды в Кыргызстан.

Уйчинский районный суд приговорил членов группы к 5 годам и 5 месяцам тюремного заключения.

Изъятые у них 735 338 долларов были конфискованы, а автомобиль "Нексия", который использовался для перевозки этих денег из Ташкента в Чуст, был конфискован в пользу государства.

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