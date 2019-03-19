В Казахстане для решения проблем женщин создали курултай Aruana

CA-NEWS (KZ) - Казахстанские организации, занимающиеся проблемами женщин, детей и семьи, решили объединиться в курултай женщин Aruana. Об этом говорилось на пресс-конференции 19 марта в Алматы, сообщает informburo.

Консолидация женских инициатив собирается выявить основные системные проблемы женщин в казахстанском обществе, выработать механизмы их решения и лоббировать их в правительстве. По словам представителей объединения, необходимость создания курултая в том, что в Казахстане нет организации, которая системно ведёт работу по общему анализу проблемы.

"Создание новой платформы сотрудничества объединит все созидательные силы женского движения Казахстана, направленные на поддержку и развитие общественных инициатив по достижению гендерного равенства, расширению прав и возможностей женщин, повышению их роли в обществе и укреплению института семьи. Это позволит нам повысить уровень и эффективность продвижения прав женщин и детей в Казахстане", – заявила Зульфия Байсакова, руководитель КГУ "Кризисный центр бытового насилия".

Основные задачи, которые курултай женщин Казахстана Aruana собирается выполнить на начальной стадии:

Выявить посредством социологического исследования топ 10-15 наиболее актуальных проблем женского сообщества;

Провести анализ государственных и национальных программ, направленных на решение проблем семьи и женщин, через создание рабочих групп;

выработать общие решения и механизмы их реализации;

разработать справочник всех женских НПО для открытого доступа и налаживания социального партнёрства;

Организовать центры общего консультирования по вопросам действующих национальных программ по решению вопросов женщин, семьи и детей, прав, образования, поддержки женского предпринимательства и так далее.

Чтобы инициативы курултая работали на системном уровне, спикеры заявили о необходимости создать общее республиканское женское движение с вовлечением физических и юридических лиц со своим лобби в Мажилисе Парламента РК.