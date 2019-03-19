Назначен замакима Туркестанской области

CA-NEWS (KZ) - В Казахстане по согласованию с администрацией президента, распоряжением акима Туркестанской области Умирзака Шукеева, на должность заместителя акима Туркестанской области назначен Мырзалиев Меиржан, сообщает пресс-служба акимиата.



Меиржан Иябаевич Мырзалиев родился 4 сентября 1980 году. В 2002 году окончил Казахский государственный юридический университет, в 2006 году Московский государственный университет им. М.В. Ломоносова, в 2011 году Национальную школу государственной политики Академии государственного управления при Президенте РК, в 2016 году Университет Дьюк, США - магистр международной политики.

Трудовой стаж:

- Акимат Алматы: главный специалист управления строительства (2003-2005); руководитель юридического и административного отдела (2005-2007).

- Канцелярия Премьер-Министра РК: главный эксперт отдела индустриально-инновационного развития (2008-2009); заведующий сектором бизнес-среды и инноваций (2009-2011); заведующий сектором государственного регулирования (2011-2013).

- Международная финансовая корпорация Всемирного банка (IFC) (г. Вашингтон, США, 2015): опыт по развитию бизнеса в сельском хозяйстве.

- Канцелярия премьер-министра РК: советник первого заместителя премьер-министра РК (2016), советник премьер-министра РК (2017).

С января 2017 года занимал должность заместителя акима Костанайской области.